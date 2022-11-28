Yaptığı tek yanlış hareket hayatına mâl oldu! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda 82 yaşındaki adam akıllara gelmeyecek bir şekilde hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Yaptığı tek yanlış hareket hayatına mâl oldu! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. 82 yaşındaki Ali Ö. bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine döndü.

AYAKKABISINI ÇIKARIRKEN

Evin giriş kapısında ayakkabısının birini çıkardıktan sonra diğerini de çıkarmaya çalışan Ali Ö., dengesini kaybedince başını merdivene çarpıp yere düştü. Yaşlı adamı yerde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

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