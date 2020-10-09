Yaptığı yemeği yemedi diye cinnet geçiren kadın kocasını bıçakladı!

Bursa'da eşinin yaptığı yemeği aşırı tuzlu bulunan 46 yaşındaki adam sofradan kalkıp koltukta uzandı. Ardından 23 yaşındaki eşiyle tartışan adam, bir süre sonra eşinin mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bıçaklandı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri adamı hastaneye kaldırırken kadın ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde bir evde yaşanan olayda yaptığı yemeğinin kocası tarafından yenmemesine sinirlenen 23 yaşındaki bir çocuk annesi Merve A., tartıştığı 46 yaşındaki kocası Nazım T.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile bıçakladı. Olayın ardından komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı adamı tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kadını gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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