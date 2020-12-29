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  3. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Linet'in son hali görenleri şok etti!

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Linet'in son hali görenleri şok etti!

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen şarkıcı Linet, son haliyle bambaşka birine dönüştü.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Linet'in son hali görenleri şok etti! 119

Geçtiğimiz hafta İbo Show'a konuk olan ünlü şarkıcı Linet yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.