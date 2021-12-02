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  3. Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı spor yaptığı anları paylaştı! Kusursuz fiziği dikkat çekerken yorumlara alev yağdı!

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı spor yaptığı anları paylaştı! Kusursuz fiziği dikkat çekerken yorumlara alev yağdı!

Paylaşımları ve yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündemine konu olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşmasıyla dikkat çekti.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında sunuculuk yaparak izleyiciyle hasret gideren ünlü isim Songül Karlı yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündemine konu oluyor. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Karlı, 432 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı spor yaptığı anları paylaştı! Kusursuz fiziği dikkat çekerken yorumlara alev yağdı!

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

 Fransız askısı yaptırarak yüzündeki değişiklikle takipçilerinin ilgisini çeken Karlı'nın spor yaptığı anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Estetik sonrası imajını da yenileyen ünlü ismin kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı spor yaptığı anları paylaştı! Kusursuz fiziği dikkat çekerken yorumlara alev yağdı!

Hayranları Karlı'nın paylaşımının yorum kısmını alev emojisi ile doldurdu.

İşte Songül Karlı'nın o anları...

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