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  3. Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




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