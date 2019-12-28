Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)
Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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