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Yaralanan şahini jandarma kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaralı şahini gören jandarma ekipleri, tedavisi için önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na ardından hayvan barınağına götürdü.

Yaralanan şahini jandarma kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaralı şahini gören jandarma ekipleri, tedavisi için önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na ardından hayvan barınağına götürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümmiye Mahallesi'nde devriye gezerken ormanlık alanda yaralanan şahini gördü. Uçamayan şahin jandarmalar tarafından alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kanadından yaralanan şahinin tedavisi için görevlilere haber verildi. Şahin tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

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Kaynak: DHA




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