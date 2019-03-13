Yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek tabiata salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar tabiata salındı.

Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce doğada zarar görmüş yaban hayvanlarının tedavi edilerek yeniden doğaya dönmeleri için çalışmalara devam ediyor. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerindeki ekipler ya da vatandaşlar tarafından doğada zarar görmüş olarak bulunan yaban hayvanları, Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, iş birliği yapılan üniversiteler ve belediyelerin geçici hayvan bakımevlerinde çalışan veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınıyor.

Bölge Müdürlüğü birimlerine 2018 yılında 977 adet doğada zarar görmüş yaban hayvanı getirilmiş olup, bunlardan 672'si tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı. 2018 yılında vatandaşlar tarafından en fazla martı ve güvercin getirildi veya bunlarla ilgili bildirimde bulunuldu. Doğada en fazla zarar görmüş olarak bulunan memeliler ise karacalar olarak dikkat çekti. 2018 yılı içerisinde 100 adet karaca ilgili birimler tarafından tedavi ettirilmiş olup, bunlardan 20 adedi doğaya geri salındı. Yırtıcı kuşlardan ise 90 adet şahinin tedavisi yapıldı ve 75'i tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yavru ayı tedavi edilerek barınağa gönderildi

Tokat'ta önceki yıllarda annesi tarafından terk edildiği anlaşılan, yorgun ve bitkin halde bulunan yavru boz ayı da veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından Bursa Kocabey'de bulunan Ovakurusu Ayı Barınağına gönderilmişti.

Yetkililer, vatandaşların doğada hasta veya yaralı olarak gördükleri yaban hayvanlarına herhangi bir müdahalede bulunmadan Milli Parklar birimlerine haber vermelerini istedi.

Kaynak: İHA