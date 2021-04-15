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  3. Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

Gaziantep'te araç çarpması sonucu kanadı kırılan ağaçkakan tedavi altına alındı.

Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yol üzerinde yaralı halde bulunan ağaçkakanı gören vatandaş hemen yaralı hayvanı veterinere yetiştirdi. Bir aracın çarptığı tahmin edilen ağaçkakanın kanadının kırıldığı belirlendi. İlçedeki veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kuş, tedavisinin devam edilebilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Yaralı kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

Yaralı ağaçkakan duyarlı bir vatandaş tarafından veterinere götürüldü

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