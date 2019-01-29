Yaralı at iğneyle uyutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaralı at daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutuldu.

Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi Şahin Tepesi Sokağı'nda vatandaşlar, park halindeki bir kamyonun önünde yaralı halde yatan bir atın acı çektiğini gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, atın sağlık durumunun ağır olduğunu belirledi. Neden yaralandığı belirlenemeyen at, daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutuldu.

Olay yerine gelen bazı vatandaşlar, atları başıboş halde bırakanlara tepki gösterdi.

Park halindeki kamyonun sahibi Ümit Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de çok sayıda atın, sahipleri tarafından mağdur edildiğini belirterek, "Aracımız burada park halindeydi, bize haber ettiler hemen geldik. At yaralıymış, acı çekiyormuş. At sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkması gerekiyor. Bu hayvanlara yazık, günah. Sokak hayvanı değildir atlar." diye konuştu.

Kaynak: AA