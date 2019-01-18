Yaralı balıkçıl kuşunun yardımına ilaçlama ekibi koştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ilaçlama ekiplerince yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, Bağırganlı bölgesinde ilaçlama yaptıkları sırada, sahil kenarında yaralı bir balıkçıl kuşu olduğunu fark etti.

Ekipler, vakit kaybeden yaralı kuşu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde, kuşun kanadında 2 taraflı açık yara olduğu tespit edildi.

Tedavi altına alınan balıkçıl kuşu, daha sonra doğal ortama bırakılacak.

Kaynak: AA