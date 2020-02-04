Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Balıkesir Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilerek doğaya salındı.

Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yaralı ve kanadı kırık şekilde bir kızıl şahin bulundu. Korumaya alınan ve kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA