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  3.  Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

 Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

 Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA




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