Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)
Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT