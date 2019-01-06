Yaralı dağ keçisine Mehmetçik’ten şefkat eli

Tunceli'de kaçak avlananların boynundan vurduğu koruma altındaki dağ keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinleri kaçak avlananlar tarafından boynundan vurulan dağ keçisini buldu. Bunun üzerine vatandaşlar yaralı hayvanı alarak yakında bulunan Mutu Jandarma Karakoluna götürdü. Karakolda Mehmetçik yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaparak yaralanan hayvanın boynunu sardı.

Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine bildirildi. Yaralı hayvan, ekiplerin yaptığı istişarede bölgenin yakın olduğu Erzincan'a götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan kaçak avlanan ve hayvanı yaralayan şahısların tespiti için çalışma yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA