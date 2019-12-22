Yaralı halde bulduğu şahini tedavi ettirip yetkililere teslim etti

Adana'nın Kozan ilçesinde Kazım Yıldırım adlı vatandaş tarlada çalışırken sazlıkta bulduğu yaralı şahini kendince tedavi ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçler mevkiinde tarlada çalıştığı sırada tarlanın kenarında bulunan deredeki sazlıkta yaralı halde duran şahini gören Yıldırım, yaralı hayvanı hemen ilçe merkezindeki bir veterinere getirerek tedavisini yaptırdı. Duyarlı vatandaş, tedavisini tamamlattığı yaralı şahini daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber vererek yetkililere teslim etti. Yıldırım, "Bugün tarlaya gitmiştim üçler mevkiine. Orada çalışırken dere kenarında yaralı halde şahin buldum. Su kenarında sazlığın içerisinde yaralı bir şekilde duruyordu. Bulur bulmaz arabaya attık ve getirdik hayvanı. Önce veterinere vardık oradan ilaç alarak tedavi etmeye çalıştık. Hayvanın vücudundaki kırığı var ve büyük. Hemen Av Koruma'yı aradık. Onlar da geldiler ve onlara yaralı halde bulduğumuz şahini teslim ediyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Personellerinden Emin Arslan da, "Arkadaşımızın bizi aramasıyla geldik ve yaralı hayvanı aldık. Bu hayvanın tedavisini yapıp tekrar doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Arslan hayvansever vatandaş Kazım Yıldırım'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Yaralı şahin daha sonra kutuya alınarak tedavisi devam etmek ve daha sonra doğaya bırakılmak üzere Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

Kaynak: İHA