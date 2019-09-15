Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan Parkı’nda geçirecek

Bacağından yaralanmış halde bulunan leylek, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaban hayatı koruma, kurtarma ve rehabilitasyon hizmeti veren Tarsus Hayvan Parkı'nda koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin "Gezgin" adını verdiği, silahla yaralanmaya bağlı olarak sağ bacağına saçma isabet eden ve göç mevsimini kaçıran leylek, bir sonraki göç dönemine kadar Tarsus Hayvan Parkı'nın misafiri olacak.

"Göç döneminde çok fazla yaralı leylek geliyor"

Tarsus Hayvan Parkı Müdürü ve Veteriner Hekim Mesut Özdemir, "Gezgin'in tedavisinin devam ettiğini ve ilkbaharda doğaya salmayı planladıklarını söyledi. Özdemir, "Göç dönemi olduğundan dolayı gerek ilkbahar, gerekse sonbahar dönemlerinde yoğun bir şekilde yaralı leylek vakaları geliyor. Gezgin de bunlardan biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Adana bölgesinden ayağından ateşli silahla vurulan leyleği bize getirdiler. Yaklaşık 10 gündür tedavi ediliyor. Öyle görünüyor ki Gezgin, önümüzdeki göç mevsimi olan ilkbaharda doğaya tekrar salınacak. İlkbahara kadar zaten ancak kendini toparlar" dedi.

Tekrar göç edebilmek için iyileşmeyi bekliyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'nda farklı nedenlerle yaralanmış halde bulunan yaklaşık 10 leylek bulunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylekler, Tarsus Hayvan Parkı'na getiriliyor. Genellikle Mersin, Tarsus ve Adana bölgelerinden gelen ve tedavileri yapılan leylekler, bir sonraki göç mevsimine kadar hayvan parkının misafiri oluyor. Tekrar uçamayacak durumlarda olanlar ise koruma altına alınarak, Tarsus Hayvan Parkı'nın ömürlük misafirleri oluyor.

Leylekler, Tarsus Hayvan Parkı'na genellikle elektrik teline takılma, yorgun düşme, çarpma, düşme ve insanlar tarafından yaralanma vakaları ile getiriliyor. Leylek yaralanmalarında en önemli nedenlerin başında ise kentleşme, elektrik telleri ve insan faktörü geliyor.

Mersin göç yollarında önemli bir konumda

Sonbahar göçleri ise ağustos ayının başında başlıyor ve eylül'ün ortasına kadar yoğun şekilde sürüyor. Dünyanın kuzey yarım küresindeki çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de leylekler, kırlangıçlar ve daha birçok kuş türünün sonbahar geldiğinde binlerce kilometreyi aşarak Afrika'ya göç ettiği biliniyor. Mersin ve Hatay ise Akdeniz'i aşıp kara kıtaya varmadan önce leyleklerin göç yolu güzergâhında karada bulunan son Türkiye topraklarını oluşturuyor.

Kaynak: İHA