Yaralı martıyı hayvan barınağına teslim etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı martı vatandaş tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yeni Cami mevkiinde yaralı martıyı gören Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Sekreteri Gökhan İnal, yaralı martıyı alarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Barınağına götürdü. İnsanlık dersi veren İnal, ilgilenen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA