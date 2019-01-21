Yaralı pelikanı evinde balıkla besledi

Konya'da bir kişi yaralı bulduğu pelikanı evinde balıkla besledi. Bir gece pelikanı misafir eden kişi hayvanı tedavisi için yetkililere teslim etti.

Hüseyin Büyükyılmaz oğluyla birlikte Kadınhanı ilçesine giderken Konya-Afyonkarahisar yolu üzerinde yaralı bir pelikan olduğunu gördü. Hafta sonu olması nedeniyle yaralı hayvanı yetkililere teslim etmeyen Hüseyin Büyükyılmaz, pelikanı aracına alarak evine götürdü. Yaralı pelikanı balıkla besleyen hayvansever kişi ertesi gün pelikanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı pelikanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA