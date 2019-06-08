Yaralı sürücü seferberliği

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar kazada yaralanan sürücü için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet K. karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 YM 454 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaralının yardımına koştu. Bir yandan yaralının başında ambulansı bekleyen vatandaşlar diğer yandan ise kendisiyle ilgilendi. Ambulansın bir türlü gelmediğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA