Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı ve ne iş yapıyor, mesleği ne?Koronavirüs ishal yapar mı? Koronavirüs ishali nasıl olur? Koronavirüs ishal belirtisi, rengiSadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?e-Nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? e- nabız Covid-19 tahlil sonucu nasıl doğrulanır?Samsun'un İlkadım Belediyesi'nde akılalmaz vurgun: 16 ayda 856 bin liraKoronavirüs belirtileri nasıl başlar? Koronavirüs belirtisi kaç günde çıkar?Kırık hariç her şey var! Mauirico Lemos'un son durumu belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu garantileyen takımlarMarmara Üniversitesi İlahiyatçısı Mustafa Öztürk'ten Kuran'ı Kerim skandal ifadeler
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yaralı kurye canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patronu tepki gösterdi: Manyak mısın oğlum?

Yaralı kurye canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patronu tepki gösterdi: Manyak mısın oğlum?

Edirne'de müşterisine paket servis götüren kurye trafikte kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücüye müdahale etmek isteyen 12 ekipleri pantolonunun kesilmesini söyledi. Sürücü üzerindeki kıyafetin zimmet olduğunu söyleyerek kesilmesini istemeyince orada bulunan patronu, ''“fark etmez kesin, manyak mısın oğlum” tepkisini verdi.

Yaralı kurye canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patronu tepki gösterdi: Manyak mısın oğlum?

Edirne’de akşam üzeri motosikletiyle müşteriye paket servis taşıyan sürücü Ç.E., Barutluk Mahallesi’ne geldiğinde motoksiletiyle birlikte ufak bir kaza atlattı. Yol kenarına düşen sürücüye ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etmek istedi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılacağı sırada yaralı sürücünün tepkisi herkesi üzdü. 

''PANTOLONUMU KESMEYİN''

Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti. Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise “fark etmez kesin, manyak mısın oğlum” diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.

Hafif yaralı sürücü Ç.E., ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kuryenin ‘zimmet’ endişesine patronundan tepki: Manyak mısın oğlum?Yaralı kuryenin ‘zimmet’ endişesine patronundan tepki: Manyak mısın oğlum?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT