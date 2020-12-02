Yaralı kurye canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patronu tepki gösterdi: Manyak mısın oğlum?

Edirne’de akşam üzeri motosikletiyle müşteriye paket servis taşıyan sürücü Ç.E., Barutluk Mahallesi’ne geldiğinde motoksiletiyle birlikte ufak bir kaza atlattı. Yol kenarına düşen sürücüye ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etmek istedi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılacağı sırada yaralı sürücünün tepkisi herkesi üzdü.

''PANTOLONUMU KESMEYİN''

Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti. Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise “fark etmez kesin, manyak mısın oğlum” diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.

Hafif yaralı sürücü Ç.E., ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.