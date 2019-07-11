Yaralı sürücüyü yağmurdan yorganla korudular

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde trafik levhasına çarparak refüje düşen tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtan çıkardıkları yaralıyı yağmurdan korumak için üzerine yorgan örttü.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük istikametine giden M.K. (26) idaresindeki 47 DR 133 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Söğütlüçeşme mevkiinde trafik işaret levhasına çarparak refüje düştü. Kazada M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, diğer sürücüler araçtan çıkardıkları yaralının üzerini yorganla örterek yağmurdan korumaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA