Yaralılar askeri kargo uçakları ile İstanbul'a getirildi!

Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan ağı yaralılar büyükşehirlere nakil ediliyor. Adana'da enkazdan kurtarılan 47 yaralı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.

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Yaralılar askeri kargo uçakları ile İstanbul'a getirildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri yaralıları kurtarma çalışmalarına son hızla devam ediyor. Göçük altından çıkarılan yaralıların bir kısmı bölgedeki hastanelere kaldırılırken ağır yaralı vatandaşlar askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere naklediliyor.

Yaralılar askeri kargo uçakları ile İstanbul'a getirildi!

YARALILAR ATATÜRK HAVAALANINA İNİŞ YAPTI

Gece saatlerinde Adana’dan kalkan askeri kargo uçağı 47 yaralı ile İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 47 yaralı ve 20 refakatçisi ile asker ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Uçakta doktorların da bulunduğu 20 sağlık personelinin olduğu öğrenildi. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul’da bulunan hastanelere nakil edildi.

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