Yaralılar için Somali’ye giden uçak Ankara’dan havalandı
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Etimesgut/Ankara'dan havalandı.
Kaynak: İHA
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