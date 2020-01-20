Yaralıları Türkiye’ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak Ankara’da

Kayseri'den kalkan ve Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'ya indi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri'den kalkan ve Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara'ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu'ya uçacak" denildi.

Kaynak: İHA