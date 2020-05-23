Yarasayı öpen adam izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!

Bursalı maceracı İbrahim Sargın, vatandaşların şu günlerde kaçındığı koronavirüs salgınını başlatan hayvan olarak görülen yarasayı öpmesi görenleri şaşkınlığa uğrattı. Bir çok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.