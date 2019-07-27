'Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi' yeni mucitler yetiştirmeye hazır

Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Ayvalık Küçükköy'de açıldı. Atölyede verilecek bilim ve teknoloji eğitimlerden, öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması hedefleniyor. Eğitim sonrası sertifikalarını alan tüm öğrencilere ise Casper ile birlikte projenin teknoloji destekçisi olan Teknosa tarafından hediyeleri takdim edildi.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi düzenlenen tören ile açıldı. Törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı kürsü konuşmasında, "Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimin tam desteği ile Sabancı Üniversitesi ve Küçükköy arasında kurulan bu organik bağ Türkiye'de bir ilktir. Kamu-yerel yönetim-üniversite iş birliği ile topluma fayda sağlayacak projenin, ülke sınırlarının ötesinde "örnek bir model" oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

YÖRE HALKINA SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM

Güler Sabancı konuşmasında bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturdukları belirtti. Sanata, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile Türkiye'nin örnek köylerinden biri olan Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Sabancı, "Öğretmenlerimize eğitimler vererek, bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sabancı, konuşmasını sonlandırırken yerel halktan Küçükköy'ü yöredeki eğitim aktivitelerinin merkezi haline getirecek olan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ni takip etmelerini ve buradaki programlardan faydalanmalarını istedi. Küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüştürmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları da bu özel projeyi desteklemeye davet etti.

"ÖĞRENCİLERİ SAĞLAM TEMELLERLE GELECEĞE TAŞIYACAK"

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır açılış töreninde, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde de vurgulanan atölyeleşme sürecine yönelik; ürün-odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, bireyler yetiştirilmesini amaçlayan Sabancı Üniversitesi önderliğinde, tüm paydaşlar ile hayata geçirilen Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi öğrencilerimizi sağlam temellerle geleceğe taşımada fırsatlar yaratacak. İlçemizdeki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasın diliyorum" diye konuştu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldızda konuşmasında "Sayın Valimizin himayelerinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesinde en büyük hayalimiz bu şehirde milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen nesiller yetiştirebilmek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyenin özellikle bu anlamda çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Ülkemizde fırsat eşitliği sağlama anlamında Küçükköy'ümüzde açılmış olması da ayrıca çok değerli. Bu sayede öğrencilerimize hayal kurmayı öğreterek, küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüşeceği bir yer olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Yaratıcı Teknolojiler Atölyesine dönüştürülen okulun, kendisinin de ilkokulu olduğu belirterek "Bu memlekete bugün hizmet ediyorsam, sebebi burada atılmış temellerdir,bu yüzdenburası benim için çok değerli." dedi. SabancıÜniversitesi'nin projesinde beraber hareket etmekten mutlu ve onurlu olduklarını belirten Ergin açılışta Küçükköy halkına seslenerek: "Şimdi asıl iş halkımızın,çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızınbu değerli projeye sahip çıkması.Talep ediniz,talip olunuz, sahip çıkınız ki bu proje sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir oldukça daha birçok proje kentimize gelecektir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kamu ve Üniversite Arasında Eğitimde İşbirliği protokolü, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadırve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Bal tarafından imzalandı. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde yaz dönemi başından itibaren kodlama ve oyun tasarımı, İngilizce eğitimleri alan öğrencilere sertifikaları verildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan sertifikalarını alan tüm öğrencilere Casper ile birlikte projenin teknoloji destekçisi olan Teknosa tarafından hediyeleri takdim edildi.

TEKNOLOJİ DESTEĞİ TEKNOSA'DAN

Atölyenin teknoloji desteğini sağladıklarını anlatan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Çok heyecanlı bir gün ve biz de burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu atölyeye teknoloji desteği sağladık. Zaten yaratıcılık son derece önemli ve değerli. Bunun da yolu teknolojiden geçiyor. Teknolojinin iyi kullanılması son derece önemli. Dolayısıyla biz de bu atölyenin teknoloji desteğini sağladık. Hayatımızın temeline veri analitiği yerleşti. Bu da kodlama ve sayısal yaklaşımları içeriyor. En küçük yavrumuzdan büyük şirketlere kadar herkesin hayatında olan veri analitiği tamamen teknolojinin doğru kullanılmasıyla ilgili. Böyle okullar geleceğin iyi tasarlanması açısından da çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Casper CEO'su Charlotte Anne Lamprecht, atölyeye sağlanan teknoloji desteğine dikkat çekerek, "Teknoloji odaklı ekibimiz var. Hem kendi insan kaynağımızla hem de Türkiye'nin gelişmesi adına çocukların teknoloji eğitimlerine çok önem veriyoruz. Çok güzel bir köyde proje başladı. Bu bizim için de çok önemli bir proje. Bugün, 10 yaşında bir kız çocuğunu sahnede görünce çok heyecanlandım. Kalbim heyecanla çarptı. Ben Teksas'da büyüdüm ve benim böyle bir fırsatım olmadı. Şimdi çocuklar teknolojinin içinde doğup onunla büyüyorlar. Bu çok heyecan verici" dedi.

Atölyede 8-12 yaş grubunu hedeflediklerini anlatan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Akbulut, "Bu yaş grubuna İngilizce, Robotik Kodlama, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi dersler veriyoruz. Bu küresel sorunlara hakim, bunları çözmek isteyen ve sorunları çözecek yetiye sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin ilgisi inanılmaz, hepsi harikalar. Gözlerindeki ışığı görmek bizim için çok sevindirici. Veliler ile de aramız çok iyi. Bugün Mesut Başkan'nın da (Ayvalık Belediye Başkanı) söylediği gibi bu okulda eğitim görmüş çok velimiz var. Şimdi gözleri dolarak çocuklarının burada eğitim almasını izliyorlar. Dolayısıyla velilerden de çok destek gördük. Böyle bir ortamda okul açtığımız için çok mutluyuz" dedi.

"YAPAY ZEKA İLE İŞ KAVRAMI DEĞİŞTİ"

'Çocuklar vizyonlarını ve hayallerini hep geniş tutsunlar" diyen Özge Akbulut, "Aileler de çocuklara "yapamazsın" deyip önündeki engelleri saymak yerine her zaman "yaparsın evladım, neden olmasın" demelerini öneriyorum. Günümüzde yapay zeka teknolojisiyle iş kavramı da değişti. O nedenle böyle bir çağda çocuklarımıza da çok çalışmalarını öneriyorum. Biz üniversite olarak da yeni iş kavramlarına adapte olacak öğrencilerin yetişmesini hedefliyoruz" tavsiyesinde bulundu.

KÜÇÜKKÖY YARATICI TEKNOLOJİLER ATÖLYESİ HAKKINDA

Sabancı Üniversitesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bilim ve teknoloji eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerden öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor. 1950 yılında Ayvalık Küçükköy'de inşa edilen eski okul binası, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi olarak tekrar kullanıma geçirilmiştir. İnşaat süreci Akçansa, Çimsa, Enerjisa ve İklimsa tarafından desteklenen atölyeninsınıfları, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Koleksiyon Mobilya, Casper ve Teknosa tarafından donatılmıştır.

DHA