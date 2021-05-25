Yarbay Ali Tatar kimdir, nereli? Yarbay Ali Tatar kaç yaşında ve ne zaman öldü? Yarbay Ali Tatar mektubu

Yarbay Ali Tatar kimdir, nereli? Yarbay Ali Tatar kaç yaşında ve ne zaman öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de Yarbay Ali Tatar ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.

YARBAY ALİ TATAR KİMDİR, NERELİ?

Ali Tatar 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Ankara Keçiören'de okuyan Ali Tatar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Ali Tatar, burada master yaptı. Ali Tatar, 1989 da açılan sınavı kazanarak eğitim uzmanı olarak teğmen rütbesiyle Deniz Kuvvetlerine katıldı.

Deniz Kuvvetleri bünyesindeki astsubay hazırlama okulu Ali Tatar'ın ilk görev yeri oldu. Tayin olduğu Karamürsel Egitim Komutanlığında eğitim plan program şube müdürlüğü yaptı. Ali Tatar, Deniz lisesi ve Deniz Harp Okulu Öğretim Başkanlığı bünyesinde kısım amirliği ile şube müdürlüğü yaptı. Son görev yeri olan Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında, Okullar Eğitim Yönetim Şube başkanlığı yapmaktaydı. Görevleri devam ederken karşın yüksek lisans ve doktora yaptı. Ali Tatar, görev yaptığı birliklerde birçok başarı belgesi ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.

YARBAY ALİ TATAR KAÇ YAŞINDA VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

5 Aralık 2009’da “Amirallere Suikast” soruşturması kapsamında tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Tekrar cezaevine girmek istemeyen 42 yaşındaki Tatar, bir veda mektubu bırakarak 2009 yılında intihar etti.

YARBAY ALİ TATAR'IN VEDA MEKTUBU