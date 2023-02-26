Yardely Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yardely Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yardely Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yardely Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yardely Rodriguez 29 Kasım 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Janvier Yardely Rodríguez López şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yardely Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yardely Rodriguez'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Yardely Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yardely Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mayıs 2012 yılında Técnico Uni. B
19 Şubat 2013 yılında Técnico U.
8 Mart 2016 yılında CD Olmedo
5 Temmuz 2016 yılında U.T. Cotopaxi
1 Mart 2017 yılında Colón FC
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
8 Mayıs 2018 yılında Duros del Balon
1 Mart 2021 yılında CS Patria
1 Ağustos 2021 yılında Libertad FC
Yardely Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yardely Rodriguez şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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