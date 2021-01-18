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Yardım başvurusu için gitmişti! Oracıkta hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir vatandaş yardım başvurusuna gittiği muhtarlıkta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yardım başvurusu için gitmişti! Oracıkta hayatını kaybetti 115

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi.  