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Yardım çağrısı gönderen İran gemi murettebatı kurtarıldı

Azerbaycanlı yetkililer, Hazar Denizi'nde acil yardım çağrısı gönderen İran bandıralı yük gemisindeki 9 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Yardım çağrısı gönderen İran gemi murettebatı kurtarıldı

Azerbaycanlı yetkililer, Hazar Denizi'nde acil yardım çağrısı gönderen İran bandıralı yük gemisindeki 9 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Devlet Denizcilik İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Lenkeran limanı yakınlarında İran bandıralı yük gemisinin yardım çağrısı yaptığı; çağrıya, acil durum helikopterleri ve ekiplerinin cevap verdiği belirtildi. Bunun sonucunda 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

DHA

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