Yardım etmek isterken canından oldu

İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. İzmir’in Narlıdere ilçesinde, M. Can Yorga, arkadaşlarının kullandığı otomobilin arızalanması üzerine yardım etmek amacıyla yanlarına gittiği ve bir süre sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, gece saatlerinde Narlıdere ilçesi İzmir-Çeşme otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Narlıdere yönüne gitmekte olan 35 KE 1913 plakalı kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü aracının lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridine aracını çekerek, arkalarından aynı istikamete gitmekte olan 21 AAB 369 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere yönüne ilerleyen U.Ö. (19) idaresindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere kavşağı yakınlarında arkadaşlarının kullandığı otomobilin arızalanması üzerine yardım etmek amacıyla yanlarına gittiği ve bir süre sonra yolun karşısına geçmek isterken Muhammed Can Yorga'ya, bu esnada aynı yöne gitmekte olan 35 ULG 99 plakalı Umut Ö. idaresindeki Renault marka otomobil (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga,olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sunucunda çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan polis ekiplerince otoyol üzerinde çevre güvenliği sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.