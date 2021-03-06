Yardım için evine getirmişti! 3 gün sonra ölüsünü buldu

Antalya’da tarım işçisi 57 yaşındaki Tahsin Dönmez, parkta gördüğü yardıma muhtaç şekilde olan 51 yaşındaki Necibe Uzun'u evine getirip işine geri döndü. 3 gün sonra evine gelen Dönmez, kadının yatakta ölü olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma çalışmalarına başlarken Tahsin Dönmez ise o anları kameralara anlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Tahsin Dönmez, 3 gün önce bir parkta bitkin olarak bulduğu 51 yaşındaki Necibe Uzun’a yardım etmek için evine getirdi. Ardından işine geri dönen Dönmez, bugün eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Kadını hareketsiz olarak yatakta gören Tahsin Dönmez'in ihbarı üzerine olay yerine birçok polis ve 112 ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uzun’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

''KADINI O ŞEKİLDE GÖRÜNCE ŞOK OLDUM''

Yardım ettiği kadının ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Tahsin Dönmez, “Üç gün önce sabah erken saatlerde yolumun üzerindeki bir parkta korkmuş şekilde bekleyen bu kadına denk geldim. O şekilde durmasına içim el vermedi ve evime getirdim. İki üç gündür durumu iyiydi ama sabaha kadar istifra ediyordu. Hastaneye götürmek istedim, kabul etmedi, polisi aramamı da reddetti. Bugün sabah işe gittim, akşam geri döndüğümde hareketsiz şekilde buldum. Hemen polis merkezine gidip durumu bildirdim. Ne yapacağımı bilemedim. Kadını o şekilde görünce şok oldum” dedi.



(İHA)