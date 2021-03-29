Yardım isteyen kadına ''geçersiz 20 lira'' verdi! O görüntüler ''insanlık ölmüş'' dedirtti
Sosyal medyada bir şahsın "Bedava sevap nasıl kazanılır?" sorusuyla ilgili çektiği video vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Videoda geçersiz olan 20 TL'yi kendisinden yardım isteyen kadına veren kişi o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. O anlar ise kameraya anbean böyle kaydedildi.
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29 Mart 2021 Pazartesi 10:21
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