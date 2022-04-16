Yardım Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yardım Tahsilatçısı görev tanımı nedir, Yardım Tahsilatçısı ne iş yapar, Yardım Tahsilatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yardım Tahsilatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yardım Tahsilatçısı Tanımı;

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Yardım Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yardım Tahsilatçısı Maaşları

Yardım Tahsilatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yardım Tahsilatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yardım Tahsilatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4214.03

Meslek Adı :

Yardım Tahsilatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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