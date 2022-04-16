Yardım Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Yardım Tahsilatçısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yardım Tahsilatçısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yardım Tahsilatçısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Yardım Tahsilatçısı Tanımı;
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Yardım Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yardım Tahsilatçısı Maaşları
Yardım Tahsilatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yardım Tahsilatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yardım Tahsilatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4214.03
Meslek Adı :
Yardım Tahsilatçısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar
Meslek Birim Grubu :
Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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