Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) görev tanımı nedir, Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) ne iş yapar, Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) Tanımı;

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Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşları

Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.09

Meslek Adı :

Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çiftliklerde ürün ve hayvanları yetiştirme ve üretmede basit çiftlik işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftlik hayvanlarını beslemek ve su vermek, hayvanların kaldığı bölümleri temizlemek,

b) Meyve ağaçlarını, fidanlıkları, tarlaları ve çiçekleri sulamak, yabani otları temizlemek,

c) Toprağı kürekle atmak, arkları ve diğer gerekli yerleri temizlemek, suni ve hayvansal gübreleme yapmak,

d) Samanı, tırmık ve kürekle yığmak,

e) Elle meyve ve sebze toplar ve diğer basit harmanlama işlerine katılmak,

f) Çiftliğin genel işlerine denetim altında yardımcı olmak,

g) İstihdam edildiği işe veya yapılması gereken işe görevlendirilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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