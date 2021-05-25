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Yardımcı Eczacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yardımcı Eczacı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yardımcı Eczacı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yardımcı Eczacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2262.09

Meslek Adı : Yardımcı Eczacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Eczacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde eczacı mesul müdürünün gözetiminde hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yardımcı Eczacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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a)    Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve
        sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden
       değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlamak,
b)    İlacın analizlerini yapmak,
c)    İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından
        gözetimini sağlamak,
d)    İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlamak,
e)    İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların
        bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
f)    Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve
       malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmak, bunlar
       hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlamak,
g)    Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin
        sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması,
        değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi
        ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin
       alınması hususlarında farmakovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın
       yüklediği görevleri yerine getirmek,
h)    İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile
        uyumlu ve güvenli olmasını sağlamak,
i)    Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın
        gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlamak ve bu
        konuda danışmanlık hizmeti vermek,
j)    İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı
        hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak ve sorunların çözümünde
        aktif görev almak,
k)    İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergilemek, hastanın
        veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korumak, akılcı ilaç kullanımını
        sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak,
l)    Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol
        almak ve kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Yardımcı Eczacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği) mesleği için “2359.13” kod olarak kullanılır iken Akrilik İplik Üretim İşçisi mesleği için “8151.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yardımcı Eczacı Meslek Kodu “2262.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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