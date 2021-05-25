Yardımcı Eczacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Yardımcı Eczacı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yardımcı Eczacı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2262.09
Meslek Adı : Yardımcı Eczacı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Eczacılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde eczacı mesul müdürünün gözetiminde hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yardımcı Eczacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve
sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden
değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlamak,
b) İlacın analizlerini yapmak,
c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından
gözetimini sağlamak,
d) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlamak,
e) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların
bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
f) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve
malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmak, bunlar
hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlamak,
g) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin
sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması,
değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi
ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması hususlarında farmakovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın
yüklediği görevleri yerine getirmek,
h) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile
uyumlu ve güvenli olmasını sağlamak,
i) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın
gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlamak ve bu
konuda danışmanlık hizmeti vermek,
j) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı
hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak ve sorunların çözümünde
aktif görev almak,
k) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergilemek, hastanın
veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korumak, akılcı ilaç kullanımını
sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak,
l) Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol
almak ve kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Yardımcı Eczacı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği) mesleği için “2359.13” kod olarak kullanılır iken Akrilik İplik Üretim İşçisi mesleği için “8151.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;