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Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) Maaşları

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3251.07

Meslek Adı :

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diş Hekimi Yardımcıları Ve Terapistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve hastaya refakat eden,hastayı ve diş ünitini hazırlayan, muayene/tedavi aletlerinin hazır halde tutulması, sökülmesi, takılması ve klinik şartlarında yapılması gereken temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

Güncel Meslek : EVET

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