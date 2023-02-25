Yaren Sozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaren Sozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaren Sozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaren Sozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaren Sozer 19 Nisan 1997 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Yaren İzzet Sözer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaren Sozer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaren Sozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Yaren Sozer'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaren Sozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yaren_sozer

http://www.instagram.com/yaren_sozer/

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Yaren Sozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaren Sozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaren Sozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaren Sozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Başakşehir

17 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2019 yılında Başakşehir

22 Temmuz 2019 yılında E. Erokspor

31 Ocak 2020 yılında 1877 Alemdağ

20 Şubat 2020 yılında E. Erokspor

11 Mart 2020 yılında Perak

2 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

8 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2021 yılında Central Coast

Yaren Sozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaren Sozer şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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