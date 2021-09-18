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Yargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle

Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan ‘Yargı’nın ilk bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle

Senaryosu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisi ilk bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin 1. bölümünü kaçırmadan izlemen isteyenler için haberimizde Yargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YARGI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D YARGI 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan ‘Yargı’nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

Tanıtımları ile de büyük merak uyandıran Yargı’nın birinci bölümünün konusu şöyle;

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar...

YARGI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 KANAL D YARGI 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Yargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izleYargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle

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