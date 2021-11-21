Pazar günlerine damga vuran Yargı dizisi heyecan dolu 9. bölümün ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ilgaz ve Ceylin, yeni bir davanın içinde karşı kulvarlarda çarpışırken; hiç beklemedikleri bir anda ikisini de büyük bir çıkmaza sokacak bir gerçek yüzlerine çarpar. Dizinin 10. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yargı 10. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YARGI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE

Ceylin’in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz’la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır. Ilgaz’ın Ceylin’e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir. Engin’in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir. Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar. Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar’ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan’la mücadele eder. Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Ilgaz ve Ceylin, yeni bir davanın içinde karşı kulvarlarda çarpışırken; hiç beklemedikleri bir anda ikisini de büyük bir çıkmaza sokacak bir gerçek yüzlerine çarpar. Bilmedikleri, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğudur.

KANAL D CANLI YAYIN 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI 10. BÖLÜM İZLE