Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik itirafla ile sarsıldı. Kanal D'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yargı 13. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Engin'in tehditleriyle herkesi sıkıştıracağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yargı 13. bölüm canlı, tek parça izle | Yargı son bölüm izle youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YARGI 13. BÖLÜ CANLI, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır.”

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin’in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin’in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin’in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

YARGI 13. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

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