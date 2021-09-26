İlk bölümüyle izleyiciyi Kanal D ekranına kilitlemeyi başaran Yargı dizisi yeni bölümü oldukça merak ediliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yargı 2. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YARGI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE

Erguvan ailesi küçük kızlarının ölümüyle darmadağın olur. Annesinin, ablasının, babasının herkesin acısına göğüs germek, kendi acısını yaşamak ve kardeşinin katilini bulmak için kanının son damlasına kadar savaşmak görevi Ceylin’indir.

Kız kardeşinin cansız bedenini gören Ceylin, hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıyadır. Yüreğine düşen bu acıya kendini bırakmak, acıya boğulmak ya da savaşmak. Her iki yol da Ceylin için imkansızlıklarla doludur. Çünkü baş şüpheli olan Çınar’ı savunmak artık mümkün değildir. Savunmaması ise, delillerden uzak kalması anlamına gelmektedir. Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorundadır.

YARGI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D YARGI 2. BÖLÜM İZLE