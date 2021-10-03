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Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı ilk iki bölümüyle izleyicide merak uyandırmayı başardı. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler için haberimizde Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı dizi Yargı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cinayetin sırları çözülecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

YARGI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D YARGI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Ceylin’in bulduğu İnci ve Metin’in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz’la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci’nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren’in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars’ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

Pars hem kardeşi Neva’nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz’ın hata yapmasını istediği için Çınar’ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar’ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar’ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle

Cinayetin ve İnci’nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

YARGI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D YARGI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Yargı 3. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle

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