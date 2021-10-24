Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 6. bölüm canlı izle

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YARGI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D YARGI 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

YARGI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D YARGI 6. BÖLÜM CANLI İZLE