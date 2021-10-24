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Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı'nın yeni bölümünde Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Dizinin yeni bölümünü internetten izlemek isteyenler için haberimizde Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle

Kanal D ekranlarında pazar günleri izleyiciyle buluşan Yargı'ın 6. bölümü yayınlanıyor. Diziyi internetten kesintisiz izlemek isteyenler haberimizden Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi Seyirler...

YARGI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D YARGI 6. BÖLÜM CANLI İZLE 

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

YARGI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D YARGI 6. BÖLÜM  İZLE 

Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle

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