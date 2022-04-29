Üngün isminin anlamı nedir, Üngün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Üstel isminin anlamı nedir, Üstel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TV8 Survivor All Star 91. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle YoutubeShow TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeArtut isminin anlamı nedir, Artut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yomut isminin anlamı nedir, Yomut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Soylu isminin anlamı nedir, Soylu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süsen isminin anlamı nedir, Süsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülru isminin anlamı nedir, Gülru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı dizisinin bu hafta olup olmadığı merak konusu oldu. Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YARGI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YARGI NEDEN YOK 1 MAYIS 2022 PAZAR?

Yargı yeni bölümünün bu hafta 1 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Pazar yayın akışında kendi saatinde gösterilmeyen Yargı yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Yargı da eklendi. Normal yayın tarihi olan 1 Mayıs gününün bayram arifesi olması sebebiyle Yargı da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram haftasında yayın kararı almayan Yargı yeni bölümü bir sonraki hafta Pazar günü yani 8 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak.

Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT