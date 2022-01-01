Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in bulunduğu Yargı dizisi her pazar saat 20.00'de başlayan bölüm özetinin ardından saat 21.00'de ekranlara geliyordu. Ancak dizinin yayınladığı Kanal D'nin 2 Ocak 2022 Pazar gününün yayın akışında diziye yer verilmedi. Bu nedenle dizinin yayınlanmayacağı kesinlik kazanırken vatandaşlar da Yargı bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman? Hangi gün oynuyor? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.

YARGI BUGÜN NEDEN YOK 2 OCAK 2022 PAZAR?

Yılbaşı günleri eğlence programları yayınlandığından dolayı diziler yayınlanmamaktadır. Ayrıca diziler bu süreçte 1 ve ya 2 hafta ara vermektedir. Bu kapsamda ara veren Yargı dizisi 2 Ocak Pazar gününde yayınlanmayacak.

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YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Bir haftalık ara verecek olan Yargı dizisi 9 Ocak 2022 Pazar günü yeni bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Ceylin, tutuklanıyor.

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GENEL HİKAYE

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Oyuncu Kadrosu:

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Aslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne) ve Cezmi Baskın (Merdan)