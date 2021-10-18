Pazar akşamlarına damga vuran Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ise izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Yargı Ceylin kimdir? Pınar Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

YARGI CEYLİN KİMDİR?

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

PINAR DENİZ KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

4 Kasım 1993'te Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynayan Deniz, 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

SEVGİLİSİ VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren 27 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in Yiğit Kirazcı ile bir ilişkisi var. İkilinin aşkı birlikte rol aldıkları Aşkın Kıymeti dizisinde başladı.