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Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaşacağı yeni dizi Yargı dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Dizinin ne zaman hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Peki Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği ekranların yeni dizisi Yargı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabetinin konu olacağı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. 

Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Yargı dizisinin yayınlanacağı tarih net olarak belirtilmezken sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında başlayacağı tahmin ediliyor. Bilgiler kesinleşince haberimiz güncellenecektir...

Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

YARGI OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş

Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

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