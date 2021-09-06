Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaşacağı yeni dizi Yargı dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Dizinin ne zaman hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Peki Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği ekranların yeni dizisi Yargı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabetinin konu olacağı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Yargı dizisinin yayınlanacağı tarih net olarak belirtilmezken sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında başlayacağı tahmin ediliyor. Bilgiler kesinleşince haberimiz güncellenecektir...
YARGI OYUNCU KADROSU
Pınar Deniz
Kaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Onur Özaydın
Ece Yüksel
Özlem Çakar
Arda Anarat
Onur Durmaz
Zeynep Atılgan
Beren Nur Karadiş