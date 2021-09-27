Yargı dizisinde çalan şarkı ne? Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D ekranlarında pazar günleri izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde çalan şarkılar seyirci tarafından merak ediliyor. Biz de Yargı dizisinde çalan şarkı ne? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

YARGI DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı'da çalan şarkı merak ediliyor. Dizide Cem Adrian'ın Yana Yana (Kül) şarkısı çaldı.

CEM ADRİAN YANA YANA (KÜL) SÖZLERİ

İçimde bir şey kanıyor

Keskin bir vedanın yarası sızlıyor...

Yüzümde bir şey soluyor...

Aynı değil umudun rengi kayboluyor

Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor

Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor

Şiirler hep dargın, dualar şifasız

Ömrüme mıhlanmış bir cümle...

"Kül olur kalbindeki zamanla...

Yana yana yana yana...