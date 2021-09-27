Yargı dizisinde çalan şarkı ne? Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!Kalp Çarpıntısı kitabı bakanlığı harekete geçirdi! Kitap zarf ile kapatılarak satışa sunulacak!Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi Maçı’na Galatasaray Lisesi Mezunu HakemWhatsapp kullanıcılarına müjde! Uygulama para kazandırmaya başlayacak! Dev özellik kullanıma sunulduKarizma ne demek, TDK'ya göre Karizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihiGelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Pendik'te düzenlenen 6.Pendik Kitap Fuarı, kitapseverlerle yazarları buluşturdu!Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş çiftinden beklenmedik gelişme! Şarkıcı, romantik paylaşımıyla aşkını ilan etti!Galatasaray'da Muslera'nın performansı endişe veriyor! Deneyimli kaleci eski performansından çok uzak!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yargı dizisinde çalan şarkı ne? Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

Yargı dizisinde çalan şarkı ne? Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

Kanal D'nin yeni dizilerinden olan Yargı konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide çalan şarkılar da izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Yargı dizisinde çalan şarkı ne? İşte Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D ekranlarında pazar günleri izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde çalan şarkılar seyirci tarafından merak ediliyor. Biz de Yargı dizisinde çalan şarkı ne? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!

YARGI DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı'da çalan şarkı merak ediliyor. Dizide Cem Adrian'ın Yana Yana (Kül) şarkısı çaldı.

CEM ADRİAN YANA YANA (KÜL) SÖZLERİ

İçimde bir şey kanıyor 
Keskin bir vedanın yarası sızlıyor...
Yüzümde bir şey soluyor...
Aynı değil umudun rengi kayboluyor

Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
Şiirler hep dargın, dualar şifasız
Ömrüme mıhlanmış bir cümle... 

 "Kül olur kalbindeki zamanla...
Yana yana yana yana... 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT