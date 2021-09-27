Yargı dizisinde çalan şarkı ne? Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!
Kanal D'nin yeni dizilerinden olan Yargı konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide çalan şarkılar da izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Yargı dizisinde çalan şarkı ne? İşte Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!
Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D ekranlarında pazar günleri izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde çalan şarkılar seyirci tarafından merak ediliyor. Biz de Yargı dizisinde çalan şarkı ne? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Yargı dizisi son bölümde çalan şarkı: Cem Adrian Yana Yana (Kül) sözleri!
YARGI DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI NE?
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı'da çalan şarkı merak ediliyor. Dizide Cem Adrian'ın Yana Yana (Kül) şarkısı çaldı.
CEM ADRİAN YANA YANA (KÜL) SÖZLERİ
İçimde bir şey kanıyor
Keskin bir vedanın yarası sızlıyor...
Yüzümde bir şey soluyor...
Aynı değil umudun rengi kayboluyor
Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
Şiirler hep dargın, dualar şifasız
Ömrüme mıhlanmış bir cümle...
"Kül olur kalbindeki zamanla...
Yana yana yana yana...