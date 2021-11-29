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Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

Oyuncu Onur Durmaz'ın Yargı dizisinde rol almasıyla birlikte yıldızı parladı. Dizinin meraklıları Durmaz'ın hayatını merak ediyorlar. Peki, Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi...

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

Onur Yılmaz Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da önemli karakterlerden birine hayat veriyor. Oynadığı Engin rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Dizinin takipçileri Engin karakterini canlandıran Onur Yılmaz'ın kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi ve detaylar...

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

ONUR DURMAZ KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında doğmuştur. Aslen Kocaeli'lidir. Oyuncu Vienna Konservatorium'dan mezundur. Oyuncu ve tiyatro kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı görevlerini de üstlenmiştir.

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu filmlerinde yönetmen yardımcılığı görevlerini üstlenen Durmaz, Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala filmlerinde ise cast direktörlüğü pozisyonunda yer almıştır.

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

2021 yılında ise başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin kadrosunda yer almıştır. 

Oyuncunun resmi instagram hesabı @onurdurmazm 'dır.

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisi

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakası ile yolları kesişen Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) hikayesini anlatılıyor. İdealist bir savcı olan Ilgaz ile kural tanımayan gözü pek avukat Ceylin, zıt karakterlerin çekimini çekişmeli ilişkisini ele almaktadırlar. Dizi her pazar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır. Dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstlenmektedir.

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